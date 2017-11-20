BLRT Grupp расширяет деятельность на Украине

BLRT Grupp реализовал очередной этап инвестиционной программы на Украине, в результате чего Elme Messer Gaas и Elme Trans укрепили свое положение на рынке Украины, говорится в пресс-релизе.

”Инвестиции на сумму 1,2 миллиона евро способствовали увеличению продаж, а также росту оборота на 10%. Реализация проектов по обеспечению газами компаний Flextronic — поставщика деталей для корпорации Apple, а также SKF Ukraine позволили Elme Messer Gaas, в качестве крупного игрока, войти на новый для себя рынок Западной Украины. За последние 10 лет наши инвестиции на Украине превысили 45 миллионов евро”, — поясняет финансовый директор Elme Messer Gaas Александр Тимаров.

Для обеспечения качественных и бесперебойных поставок продукции клиентам транспортная компания Elme Trans за последние два года инвестировала на Украине более 2 миллионов евро. ”Придя на украинский рынок в 2012 году, нам удалось существенно расширить деятельность и укрепить свои позиции”, — комментирует член правления Elme Trans Светлана Бутакова.

Предприятие Elme Messer Gaas было основано в 1999 году и принадлежит в равных долях двум крупным концернам — Messer Group (Германия) и BLRT Grupp (Эстония). Коллектив международной фирмы насчитывает 250 работников, в том числе 93 — на Украине. Elme Messer Gaas предлагает своим клиентам полный перечень индустриальных, медицинских, пищевых и специальных газов, а также широкий спектр уникальных инженерных решений и технологий. Компания владеет тремя современными воздухоразделительными заводами и пятью станциями наполнения баллонов в странах Балтии, России и Украине.

Elme Trans работает на рынке транспортных услуг и аренды оборудования в Литве, Латвии, России, Украине, Финляндии. В общей сложности Elme Trans обеспечивает работой около 290 человек, из которых 46 — на Украине.