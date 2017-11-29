BLRT Grupp приобрел норвежскую компанию Marine Technology

Входящая в концерн BLRT Grupp компания Western Shipyard подписала договор о приобретении 100% акций норвежской компании по разработке и управлению инженерными проектами — Marine Technology AS, сообщается в пресс-релизе.

”Приобретение компании, имеющей свои технические разработки и решения для нефтегазодобывающей отрасли и сектора возобновляющейся энергетики, позволит существенно укрепить наши позиции в этих отраслях, тем самым повысив конкурентоспособность всего концерна BLRT Grupp”, — сказал генеральный директор Western Shipyard Арнольдас Шилейка.

”Наше сотрудничество, постоянно совершенствуясь, длится более десяти лет. В результате, оборудование для транспортировки офшорных кабелей высокого напряжения, произведенное в Western Shipyard, используется по всему миру такими мировыми лидерами, как Aker Solutions, TechnipFMC, NOV, British Petroleum и другие. Я спокоен и верю, что Marine Technology ждет прекрасное будущее”, — прокомментировал свое решение продать компанию Кьелл Рагнар Морк.

Marine Technology AS, созданное в 1994 году, сегодня является одним из основных мировых поставщиков оборудования для транспортировки офшорных кабелей высокого напряжения. Компания предлагает широчайший спектр услуг по разработке концепции, производству и внедрению оборудования (EPCI), а также управлению инженерными проектами для секторов добычи нефти и газа и возобновляющейся энергетики.