BLRT Grupp построил буксир для Vene-Balti Sadam

Построенный по заказу концерна BLRT Grupp буксир Agar сегодня приступил к выполнению своих обязанностей в порту Vene-Balti Sadam, значится в пресс-релизе.

Стоимость нового буксира Agar длиной 25,4 метра и шириной 8,8 метров составила более 5 миллионов евро.

На протяжение последних лет BLRT Grupp инвестирует в инфраструктуру своего порта Vene-Balti Sadam значительные средства, что позволяет ремонтировать

и обслуживать суда больших размеров — длиной до 200 метров и осадкой до 11 метров.

”В ближайшие годы концерн планирует установку еще одного большого дока на верфи в Таллинне. Всё это потребовало наличие в порту современного буксира,

который может обеспечить не только буксировочные, эскортные и кантовочные операции больших судов, но может быть также использован при тушении пожаров

на судах, ликвидации разливов нефти, спасательных и иных функций. Наличие такого буксира расширяет возможности развития и других оперирующих в порту компаний

концерна, таких как Tallinn Shipyard, BLRT Refonda Baltic, Marketex Offshore Constructions и BLRT Transiit”, — пояснила директор по коммуникации BLRT Grupp Карина Конд.

Буксир был построен на российском судостроительном заводе ”Пелла”.