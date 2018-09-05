05.09.2018, 13:50

BLRT Grupp подписал договор о сотрудничестве с южнокорейской фирмой Panasia


rus.delfi.ee
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BLRT Grupp подписал договор о сотрудничестве с южнокорейской фирмой Panasia
Foto: BLRT Grupp

Концерн BLRT Grupp подписал договор о сотрудничестве с южнокорейской фирмой Panasia, в рамках которого клиентам на европейском рынке будет предоставляться полный пакет услуг в части установки на судах оборудования для очистки выхлопных газов от окислов серы - скрубберов.

”Рост строгости экологических требований к морскому транспорту со стороны Международной морской организацией (IMO) вносит радикальные изменения в деятельность судоходных и бункеровочных компаний. BLRT Grupp и Panasia совместными усилиями помогут судовладельцам снизить влияние на окружающую среду”, — рассказывает председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.

Плодотворное сотрудничество с фирмой Panasia длится уже более семи лет. Ранее было подписано соглашение, согласно которому в ходе модернизации на судах устанавливаются системы для очистки балластных вод с технологическим решением GloEn-PatrolТМ фирмы Panasia. Кроме того, на территории BLRT Grupp в Таллинне размещено тестовое оборудование, которое позволяет проводить обучение персонала по использованию данного оборудования при установке его на судах, а также демонстрировать клиентам возможности технологического решения GloEn-PatrolТМ.

”Новый договор стал очередным шагом в реализации наших совместных планов по расширению партнерских отношений: верфи концерна в Таллинне, Клайпеде и Турку, используя технологию PANASIA PaSOxTM, смогут подготовить проект для монтажа оборудования, а также изготовить и установить системы для очистки выхлопных газов”, — поясняет Вероника Ивановская.

Согласно ”Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов”, принятой Международной морской организацией (IMO), с 2020 года максимально допустимое содержание серы в топливе, используемом судами во всех океанах по всему миру, не должно превышать 0,5%.

Судоремонтные верфи BLRT Grupp успешно реализуют проекты по установке скрубберов на судах. Так в начале текущего года BLRT Grupp приступил к оснащению оборудованием для очистки выхлопных газов от окислов серы шести судов голландской судоходной компании Spliethoff's Bevrachtingskantoor, основанной в 1921 году, флот которой насчитывает около 50 современных многофункциональных судов дедвейтом от 12000 до 23000 тонн.

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