BLRT Grupp купил компанию по обслуживанию спасательных средств

BLRT Grupp приобрел 100% акций компании Mereabi AS, которая специализируется на обслуживании морских спасательных средств.

”BLRT Grupp уже оказывает подобные услуги в Таллинне и Клайпеде, и приобретение компании является очередным этапом в стратегии развития судового сервиса, который позволит значительно расширить номенклатуру оказываемых услуг для судовладельцев. Данный шаг предоставляет концерну возможность усилить свои позиции в сфере обслуживания, инспекции, ремонта и продажи спасательных и противопожарных средств на морских судах”, — поясняет председатель совета Mereabi AS Евгений Белянин.

Персонал фирмы, имеющий необходимые сертификаты, качественно и в сжатые сроки выполняет полное техническое обслуживание спасательного оборудования в любом порту в режиме 24/7.

BLRT Grupp является одним из крупнейших промышленных концернов в регионе Балтийского моря. В состав BLRT Grupp входят три судоремонтные верфи — Tallinn Shipyard в Эстонии, Western Shiprepair в Литве и Turku Repair Yard в Финляндии, оказывающие комплексные услуги в сфере ремонта и модернизации судов.