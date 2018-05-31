31.05.2018, 15:55

BLRT Grupp изготовит подводные модули для нефтяного месторождения Снорре

 (1)
rus.delfi.ee
EST
BLRT Grupp изготовит подводные модули для нефтяного месторождения Снорре
Foto: Equinor

Компания Marketex Offshore Constructions, входящая в концерн BLRT Grupp, изготовит подводные опорные модули для придонной добычи для проекта ”Снорре” по заказу фирмы Agility Subsea Fabriction.

”Получению контракта предшествовали аудиты системы качества и безопасности труда. Также перед началом работ, весной этого года, нас посетили представители Equinor (прежнее название Statoil) — конечного заказчика в проект ”Снорре”. После этого мы получили заказ на изготовление двух подводных интегрированных модулей оснований, которые будут установлены на нефтяном месторождении Снорре в Северном море. Ранее такое оборудование для проектов на норвежском континентальном шельфе изготавливали только в Норвегии”, − поясняет член правления Мarketex Offshore Constructions Руслан Дидух.

Расширение месторождения Cнорре на сегодняшний день является самым большим проектом по улучшению добычи нефти на норвежском континентальном шельфе, где добавится сразу шесть подводных добывающих комплексов. Модули оснований для двух из них будут изготовлены компанией Мarketex Offshore Constructions.

Интегрированные опорные модули являются основанием для добывающего комплекса. Модуль состоит из кессонных якорей, основной опорной рамы, защитной верхней части и системы для равномерного снижения конструкции во время подводного монтажа. Один модуль весит более 300 тонн.

Снорре — это месторождение в северной части Северного моря, открытое в 1979 году, где с 1992 года компания Equinor (прежнее название Statoil) добывает нефть и газ. Цель проекта — продлить работу месторождения за счет расширения участка добычи и бурения новых скважин. Ожидается, что после этого месторождение Снорре будет работать как минимум до 2040 года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Кристина Каллас: эстонцев и русских — в одну школу!

31.05.2018
Одним из ключевых вопросов в Эстонии является преодоление барьера между эстонцами и русскими, поэтому Пеэтер и Петя должны учиться вместе с первого класса, сказала изданию Maaleht один из идейных вдохновителей Eesti 200 директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.
Подробнее



ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?

31.05.2018
В среду в Таллиннском аэропорту был замечен самолет с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая. Как выяснилось, в Таллинн прибыл никто иной как наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ЭКСКЛЮЗИВ: DELFI на концерте Pharaoh! Почему молодежь слушает его и что находится в гримерке у хип-хоп артистов

31.05.2018
Концерты в Берлине, Стокгольме, Праге, Тель-Авиве, миллионные просмотры клипов на youtube, по словам самих же рэперов, какое-то отдельное место в современной русской музыке - всего этого добился рэпер из России Pharaoh (Фараон).
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

31.05.2018
Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Сейчас он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой Сависаар был весьма немногословен, и поэтому, когда поступило предложения сделать большое интервью, мы, естественно, ухватились за эту возможность, но…
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Зопп одержал волевую победу в битве лаки-лузеров и установил рекорд

31.05.2018
Во втором круге Открытого чемпионата Франции сильнейший эстонский теннисист Юрген Зопп (ATP 138) выиграл марафонский матч у бельгийца Рубена Бемельманса (ATP 110) - 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Эстонский теннисист впервые в карьере пробился в третий раунд турнира "Большого шлема".
Подробнее

Сбитая на пешеходном переходе на Сааремаа девочка скончалась в больнице

31.05.2018
Утром в прошлую пятницу в деревне Насва на Сааремаа автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь, передает Saarte Hääl.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Ночью в центре Таллинна произошло ДТП. Всему виной GPS-навигатор

31.05.2018
В ночь со среды на четверг в центре Таллинна произошло ДТП. Проигнорировавший красный свет водитель врезался в автомобиль, поворачивавший на улицу Лийвалайа. К счастью, никто не пострадал.
Подробнее