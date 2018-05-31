BLRT Grupp изготовит подводные модули для нефтяного месторождения Снорре

Расширение месторождения Cнорре на сегодняшний день является самым большим проектом по улучшению добычи нефти на норвежском континентальном шельфе, где добавится сразу шесть подводных добывающих комплексов. Модули оснований для двух из них будут изготовлены компанией Мarketex Offshore Constructions.

Интегрированные опорные модули являются основанием для добывающего комплекса. Модуль состоит из кессонных якорей, основной опорной рамы, защитной верхней части и системы для равномерного снижения конструкции во время подводного монтажа. Один модуль весит более 300 тонн.

Снорре — это месторождение в северной части Северного моря, открытое в 1979 году, где с 1992 года компания Equinor (прежнее название Statoil) добывает нефть и газ. Цель проекта — продлить работу месторождения за счет расширения участка добычи и бурения новых скважин. Ожидается, что после этого месторождение Снорре будет работать как минимум до 2040 года.

