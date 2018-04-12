12.04.2018, 13:45

BLRT Grupp изготовит мост для Осло


rus.delfi.ee
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BLRT Grupp изготовит мост для Осло
BLRT Grupp

Входящая в состав концерна BLRT Grupp компания Western Constructions подписала контракт с норвежской компанией HAG Anlegg AS, принадлежащей NRC Group ASA, на производство конструкций для пешеходного и велосипедного моста в Осло.

Поскольку близлежащий университет Осло и стадион ”Уллевол” привлекают большие потоки людей, то возникла необходимость сделать перекресток более безопасным, направляя пешеходные потоки над проезжей частью. Строящийся над перекрестком мост будет иметь четыре направления, плавно изгибающиеся в трех плоскостях, и дополнительные съезды, что увеличит пропускную способность уже существующего перекрестка для пешеходов и велосипедистов.

”Подписание данного договора является результатом целенаправленной работы по диверсификации производства высокотехнологичного оборудования и сложных металлоконструкций.

Это поможет снизить риски в направлении деятельности, ранее ориентированном в большей степени на нефтегазодобывающую отрасль и офшорную индустрию, в которых только сейчас появляются первые признаки восстановления после трехлетнего кризиса”, — поясняет председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.

Реализация проекта уже начата. Общий вес моста составляет более 600 тонн. В соответствии с условиями договора мост будет производиться частями и в виде 20 секций транспортироваться морем в Осло для дальнейшей установки.

В 2009 году BLRT Grupp изготовил тоннель для метро в Стокгольме длиной 300 метров и весом в 2 500 тонн. В 2010 был изготовлен стальной мост с пешеходной дорожкой для шоссе в Копенгагене, длиной 234 метра и весом около 2 000 тонн.

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