BLRT Grupp изготовил якоря ветрогенераторов для ветропарка у берегов Великобритании

Компания Marketex Offshore Constructions, входящая в концерн BLRT Grupp, успешно завершила производство и доставку 21 якоря для оснований ветрогенераторов по заказу бельгийской компании Smulders Projects, которые будут установлены в Шотландии в ветропарке Aberdeen Bay мощностью 92,4 МВт, сказано в пресс-релизе.

Международный тендер на изготовление и поставку якорей проводился осенью 2016 года, и уже в декабре был заключен контракт. В рамках проекта было произведено и отгружено более 3000 тонн продукции. Якоря представляют собой сложные конструкции диаметром 9,5 метров, высотой до 15 метров и весом от 140 до 195 тонн, при производстве которых предъявляются очень высокие требования к качеству сварки и покраске.

”Сегодня ветроэнергетика стремительно развивается во многих странах мира. Этот проект позволил выйти на новый для нас рынок офшорной ветроэнергетики Великобритании, который на сегодня является самым крупным и быстроразвивающимся в мире — в 2016 году инвестиции составили около 8 миллиардов евро”, — делится член правления Marketex Offshore Constructions Руслан Дидух.