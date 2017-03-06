Bloomberg включило несколько россиян в список богатейших людей мира

Агентство Bloomberg включило несколько россиян в обновленный рейтинг богатейших людей мира, передает gazeta.ru.

Первое место в списке занял основатель Microsoft Билл Гейтс ($85,6 млрд), второе — предприниматель Уоррен Баффет ($78,9 млрд). На третьем месте оказался глава Amazon Джефф Безос ($73,5 млрд).

Богатейшими россиянами стали предприниматель Леонид Михельсон (47-е место, состояние $17,5 млрд), глава ”Норильского никеля” Владимир Потанин (51-е место, $16,6 млрд), владелец ”Северстали” Алексей Мордашов (54-е место, $16,5 млрд), глава группы ”Ренова” Виктор Вексельберг (62-е место, $14,8 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов — (70-е место, $13,9 млрд).

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Кроме того, попавшими в список россиянами также стали глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин ($13,9 млрд), акционер консорциума ”Альфа-групп” Михаил Фридман ($13,4 млрд), основной владелец ”Еврохима” Андрей Мельниченко ($11,6 млрд).

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на $29 млрд после победы Дональда Трампа на выборах президента США.