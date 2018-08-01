01.08.2018, 08:05

Bloomberg: США могут ввести пошлины на уровне 25% на импорт китайских товаров


ИТАР-ТАСС
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Aasiast pärit turiste arv suureneb.
Foto: Karli Saul

Администрация президента США Дональда Трампа предложит ввести пошлины в размере 25% вместо запланированных 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных лиц.

По их данным, Трамп предлагал ранее ввести пошлины в размере 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг. Однако в администрации считают эту меру недостаточной и рекомендуют поднять порог до 25%. Официальное заявление на этот счет может быть опубликовано через несколько дней.

Согласно сведениям одного из источников, решение повысить уровень будущих пошлин не является окончательным и подлежит дополнительному согласованию.

В июне 2018 года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в осуществлении несправедливой торговой практики.

Пекин выразил протест в связи с этим решением администрации США, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры. С 6 июля были введены пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью $34 млрд — главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты.

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