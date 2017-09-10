Bloomberg рассказал о новом юбилейном iPhone X

Одним из устройств, которое покажет на своей презентации во вторник, 12 сентября, Apple, станет премиальный iPhoneX. Он станет юбилейным, которым компания отметит 10 лет с момента выхода своего первого смартфона, пишет Bloomberg.

Американская корпорация Apple в рамках своей ежегодной осенней презентации представит три новых смартфона — iPhone 8, iPhone 8 Plus и юбилейный для компании iPhone X, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на разработчика приложений и игр Стивена Тротона-Смита, который обнаружил в коде операционной системы iOS 11 названия новых мобильных устройств Apple. Программист написал об этом в своем Twitter и прикрепил к публикации скриншот кода.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus станут преемниками нынешних моделей iPhone 7 и iPhone 7 Plus и продолжат цепочку устройств Apple. Внешне они не будут отличаться от своих предшественников, но станут мощнее и быстрее встроенные в обновленные устройства процессоры

Премиальный iPhone X, указывает Bloomberg, будет отличаться совершенно новым для компании дизайном, его оснастили OLED-экраном, улучшенными камерами и трехмерным сканером распознавания лиц для разблокировки устройства. Модель, подчеркивает агентство, станет специальной юбилейной, которой компания отметит 10 лет с момента выхода своего первого смартфона (в 2007 году Apple презентовала смартфон первого поколения).

Как ожидается, на презентации 12 сентября Apple, помимо смартфонов, покажет обновления Apple Watch, Apple TV и iOS. В начале августа обозреватель гаджетов Эван Бласс разместил в своем Twitter фотографию с подписью ”iPhone 8 в защитном чехле”. На изображении видно, что у устройства отсутствует кнопка ”Домой”, и благодаря этому увеличилась площадь экрана. Также у показанного гаджета видны две фронтальные камеры вместо одной. Официально утечка не была подтверждена, порталы, которые пишут о технологиях, также назвали достоверность утечки спорной.