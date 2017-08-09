Bloomberg предупредило о "зловещем" долге американцев по кредиткам

Объем долгов граждан США по кредитным картам впервые в истории превысил "зловещую отметку" в $1 трлн, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной резервной системы.



Уточняется, что причиной резкого повышения задолженности стало "соревнование" между крупнейшими кредиторами, среди которых Citigroup и JP Morgan Chase & Co. Компании стараются расширить базы держателей кредитных карт.

При этом нынешний показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный перед экономическим кризисом 2008 года.

Агентство отмечает, что в тот момент падение цен на жилье в США привело к глобальному финансовому коллапсу. После того как уровень безработицы достиг 10%, в течение следующих двух лет банки списали более $100 млрд кредитов по кредитным картам.

При этом у банков сохраняется уверенность, что в 2017 году подобная ситуация повториться не может.