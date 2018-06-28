28.06.2018, 09:25

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира, которые контролируют 1,1 трлн долларов

 (4)
NEWSru.com
EST
Mehhiko
MehhikoFoto: Kairi Prints

Агентство Bloomberg опубликовало в среду рейтинг 25 самых богатых семей мира. При подготовке были использовали данные из другого рейтинга — Bloomberg Billionaires Index. Но в список не были включены семьи, являющиеся миллиардерами в первом поколении, а также состояния, которые контролируются одним наследником.

В общей сложности по состоянию на 15 июня 25 богатейших семей контролируют 1,1 трлн долларов.

Первое место в рейтинге заняла семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью магазинов Walmart, их состояние оценивается в 151 млрд долларов. За Уолтонами следуют дети основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха Чарльз и Дэвид, которые вместе обладают состоянием почти в 99 млрд долларов.

Третью строчку заняли потомки Фрэнка Марса, основателя продовольственного концерна Mars, их состояние оценивается в 88 млрд долларов.

На четвертом месте расположились несколько семей, которые владеют крупнейшим в мире производителем пива Anheuser-Busch InBev и обладают общим состоянием в 54 млрд долларов. Следующую позицию занимают наследники основателя дома моды Hermеs, их состояние оценивается более чем в 49 млрд долларов.

В первую десятку также вошли французская семья Вертеймер (Chanel, состояние 45,6 млрд долларов), индийская семья Амбани (крупнейший холдинг Индии Reliance Industries, 43,4 млрд), немецкая семья Квандт (BMW, 42,7 млрд), американская Каргилл (Cargill, 42,3 млрд) и немецкие семьи фон Баумбах и Бёрингер (фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim, 42,2 млрд).

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