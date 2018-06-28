Bloomberg назвал самые богатые семьи мира, которые контролируют 1,1 трлн долларов

Агентство Bloomberg опубликовало в среду рейтинг 25 самых богатых семей мира. При подготовке были использовали данные из другого рейтинга — Bloomberg Billionaires Index. Но в список не были включены семьи, являющиеся миллиардерами в первом поколении, а также состояния, которые контролируются одним наследником.

В общей сложности по состоянию на 15 июня 25 богатейших семей контролируют 1,1 трлн долларов.

Первое место в рейтинге заняла семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью магазинов Walmart, их состояние оценивается в 151 млрд долларов. За Уолтонами следуют дети основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха Чарльз и Дэвид, которые вместе обладают состоянием почти в 99 млрд долларов.

Третью строчку заняли потомки Фрэнка Марса, основателя продовольственного концерна Mars, их состояние оценивается в 88 млрд долларов.

На четвертом месте расположились несколько семей, которые владеют крупнейшим в мире производителем пива Anheuser-Busch InBev и обладают общим состоянием в 54 млрд долларов. Следующую позицию занимают наследники основателя дома моды Hermеs, их состояние оценивается более чем в 49 млрд долларов.