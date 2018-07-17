Bloomberg назвал имя богатейшего человека в современной истории

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса превысило 150 млрд долларов. Бизнесмен стал самым богатым человеком за все время составления рейтинга богачей, опередив Билла Гейтса.

Основатель и глава интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров.

Сейчас состояние бизнесмена оценивается более чем в 150 млрд долларов. Это почти на 55 млрд долларов больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса. Более того, Безос превзошел рекорд Гейтса, установленный в 1999 году. Тогда состояние основателя Microsoft превысило отметку в 100 млрд долларов, что с поправкой на инфляцию равносильно сегодняшним 149 млрд долларов, пишет Bloomberg. Таким образом, Джефф Безос стал богатейшим человеком с 1982 года, когда впервые был опубликован рейтинг самых богатых людей Forbes, передает агентство.