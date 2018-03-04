04.03.2018, 12:50

Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов

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ИТАР-ТАСС
EST
Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Евросоюзу из-за морозов приходится закупать у России рекордное количество газа. Об этом сообщило в агентство Bloomberg.

"Россия является единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого всплеска спроса на газ", — заявил агентству метеоролог компании Marex Spectron Джакомо Масато, передает ТАСС.

"Только "Газпром" способен увеличить поставки газа европейским потребителям до максимального уровня с головокружительной скоростью. Нет другого поставщика, который мог бы справиться с задачей", — уверен председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

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В феврале цены на российский газ выросли в три раза и достигли рекордного уровня, пишет Bloomberg. Потребление газа подскочило до рекордных объемов минимум за последние пять лет. Великобритания и Германия наращивают объемы закупок собенно быстро.

Ранее газета Financial Times сообщила, что РФ поставит в Великобританию сжиженный природный газ танкерным способом. Из-за морозов расходы идущего на отопление домов и квартир газа в Великобритании существенно возросли, а цены на него достигли пика за последние 12 лет. Обслуживающая британскую газораспределительную систему компания National Grid ранее заявила, что впервые за восемь лет она столкнулась с дефицитом газовых поставок.

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