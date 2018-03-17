Благодаря смарт-страховке клиенты Elisa сэкономили свыше 1,2 миллиона евро

Появившаяся в позапрошлом году услуга смарт-страхования к настоящему времени обеспечила клиентам ремонт или замену телефонов суммарно на 1 209 226 евро, и этим решением пользуется все больше потребителей.

В середине 2015 года Elisa впервые вышла на рынок в Эстонии с услугой смарт-страхования, которая приходит на выручку, если планшет или смартфон сломался от удара, например при падении, или был украден, причем вне зависимости от того, находится ли клиент в нашей стране или за рубежом. По состоянию на сегодняшний день данную услугу выбирают для 26% покупок. Смарт-страховка уже обеспечила возмещение ущерба на сумму 1 209 226 миллионов евро, сообщила Elisa.

Отвечающая в Elisa за сферу телекоммуникационных услуг Майлийз Плооманн отметила, что смарт-страховка подходит всем потребителям и защищает от непредвиденных неприятностей. ”Клиенты неизменно довольны страховым решением от Elisa. Если раньше им приходилось оплачивать негарантийный ремонт смарт-устройства из собственного кармана, то теперь можно положиться на страховку. Наличие страховки позволяет со спокойной душой покупать и для детей более дорогие и функциональные аппараты”, сказала Майлийз Плооманн. За три года количество застрахованных клиентов увеличилось в десять раз. Увеличиваются и размеры компенсаций в связи с ремонтом или заменой застрахованных смарт-устройств.

В 74,2% страховых случаев устройство требовало ремонта, а в 22,8% страховых случаев — замены в результате уничтожения. Лишь в 3% случаев смарт-страховка активировалась из-за кражи.

Например, среднестатистическое приобретенное в Elisa за 325 евро устройство, попавшее в ремонтную мастерскую по самой распространенной причине — с разбитым экраном, будет отремонтировано в среднем за 133 евро. А ведь это 41% от продажной цены устройства. Чем дороже устройство и серьезнее повреждение, тем выше плата за ремонт. Клиент Elisa со смарт-страховкой должен при возникновении страхового случая внести только сумму собственной ответственности, а остальную часть ущерба компенсирует Elisa.

Клиенты чаще всего страхуют устройства в ценовых категориях 150-299 и 300-599 евро. Именно эти ценовые категории наиболее популярны среди покупателей смарт-устройств. Смарт-страховку чаще всего выбирают для аппаратов Samsung, немного реже — для Huawei, Apple и Sony.

Страхование обычно привлекает клиентов в возрасте от 21 до 51 года, причем женщины оформляют себе смарт-страховку чаще мужчин.

Собранные за эти годы данные свидетельствуют, что в 61% случаев клиенты пользуются смарт-страховкой при повреждении устройства в результате падения. Вторая по распространенности причина ущерба — действия детей. Например, у одного клиента ребенок уронил планшет из-за того, что его толкнул брат. В другом случае ребенок умудрился раздавить телефон в зазоре дверцы автомобиля.

Порой в Elisa приносят в ремонт или на замену телефоны с действительно печальной судьбой. Один клиент забыл телефон в кармане брюк в стиральной машине, другой случайно переехал его на своем автомобиле, третий уронил телефон внутрь станка на заводе, и для его изъятия пришлось приостановить работу в цехе.