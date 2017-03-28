Бизнесу Хиллара Тедера на Украине угрожает бойкот

Украинская молодежная националистическая организация С14 выступила с заявлением о намерении блокировать российский бизнес в Украине, который непосредственно финансирует терроризм, передает информационное агенство "Українські Новини".

По мнению активистов, вслед за транспортной блокадой так называемых ДНР и ЛНР, должна последовать тотальная блокада российского бизнеса, а не только банков страны-агрессора. По словам представителей организации, украинцы должны полностью избавиться от российского капитала, который финансирует агрессию и диверсии в Украине.

Об этом организация сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы призываем всех украинцев сообщать о коммерческих структурах России, действующих на территории нашей страны", — говорится в обращении.

Уже 26 марта в 13:00 активисты С14 планируют начать акцию протеста против российского бизнеса.

"В 2017 году в стране наконец состоялась общественная блокада торговли с оккупантами, которая заставила государство активнее действовать в этом направлении. После долгой борьбы в тылу был уничтожен "Сбербанк России". Обещают уйти из Украины и еще несколько других банков оккупанта. Но без внимания остаются десятки других российских структур", — заявляют в С14.

При этом, на странице движения в ФБ уже выложены профили нескольких бизнес-структур, которые, по данным активистов С14, имеют отношение к РФ.

Так, С14 намерены пикетировать сеть кафе "Кофе-Хауз", ТРЦ "Оушен Плаза", сеть "Спортмастер", сеть магазинов "Gloria jeans2, "Oodji", "O'stin", "Сarlo pazolini", компанию "Мегаполис" и ТРЦ "Район".

В организации акцентировали внимание на том, что владелец "Спортмастер" Николай Фартушняк, по их данным, выступает официальным спонсором мероприятий луганских сепаратистов совместно с так называемым "Министерством культуры ЛНР".

В С14 отмечают, что практически весь сигаретный рынок продажи в Украине до сих пор принадлежит структуре "Мегаполис". Владелец "Мегаполиса", по их мнению — это российский криминальный олигарх Игорь Кесаев, обладающий вооруженным заводом в России и финансирует фонд ветеранов ФСБ.

Кроме того, как заявляют активисты, столичный ТРЦ "Район" находится в ипотеке банка "Санкт-Петербург", что означает, что все средства с ТРЦ идут в Россию. Владельцем "Района" является эстонско-российский предприниматель Хиллар Тедер, который в Эстонии обвиняется в коррупционных действиях и лоббизме российских интересов. В Симферополе у Тедера есть ТРЦ "Южная галерея", где после захвата Крыма русскими солдатами, он быстро сменил кассовые аппараты на рубли.

Активисты призвали патриотические общественные организации присоединиться к их акции и призвали украинскую власть к немедленному принятию мер по прекращению деятельности в Украине российского бизнеса.