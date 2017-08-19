Бизнесу EVR Cargo с Россией дан зеленый свет

Совет EVR Cargo единогласно проголосовал за закупку вагонов. Теперь госкомпаня намерена найти частного инвестора, передают "Деловые Ведомости".

По словам председателя правления EVR Cargo Рауля Тоомсалу, переговоры в советом проходят в конструктивном ключе, а все недопонимания связаны с недостатком информации.

"Мы и до заседания тесно общались. Однако, в процессе переговоров нам не приходилось менять расчёты в бизнес-плане", — сказал он в интервью Ärileht.

План предусматривает, что EVR Cargo купит на свои и заемные средства тысячу вагонов, и ещё тысячу купит на свои деньги частный инвестор.