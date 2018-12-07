Бизнесмена признали виновным в масштабном мошенничестве с пособиями: "никому не советую ходатайствовать о помощи от государства"

Три с половиной года назад, когда пресса впервые написала о подозрениях прокуратуры, Пыдер назвал все это сказками. На вопрос о том, как эта сказка смогла теперь превратиться в реальный срок, Пыдер ответил, что если бы процесс продолжался в обычном режиме, то окончательное решение вынесли бы не ранее 2021 года.

”Именно принимая во внимание временную перспективу и в целях защиты близких и бизнеса я посчитал целесообразным пойти на сделку с прокуратурой. Судебные разбирательства очень сильно влияют на частную жизнь и бизнес”, — сказал он.