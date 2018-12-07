07.12.2018, 14:04

Бизнесмена признали виновным в масштабном мошенничестве с пособиями: "никому не советую ходатайствовать о помощи от государства"

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Отти Эйландт
Отти Эйландт
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Бизнесмена признали виновным в масштабном мошенничестве с пособиями: "никому не советую ходатайствовать о помощи от государства"
Kolm ja pool aastat tagasi nimetas Aren Põder prokuratuuri kahtlustusi muinasjutuks. Eile mõisteti ta kohtus süüdi.Foto: Andres Haabu, Äripäev

Главный фигурант дела о мошенничестве с пособиями Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) Арен Пыдер говорит, что пошел на соглашение с прокуратурой, чтобы сберечь время, своих близких и бизнес, пишет Eesti Päevaleht.

Три с половиной года назад, когда пресса впервые написала о подозрениях прокуратуры, Пыдер назвал все это сказками. На вопрос о том, как эта сказка смогла теперь превратиться в реальный срок, Пыдер ответил, что если бы процесс продолжался в обычном режиме, то окончательное решение вынесли бы не ранее 2021 года.

”Именно принимая во внимание временную перспективу и в целях защиты близких и бизнеса я посчитал целесообразным пойти на сделку с прокуратурой. Судебные разбирательства очень сильно влияют на частную жизнь и бизнес”, — сказал он.

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