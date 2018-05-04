Бизнесмен: в действительности дела у Эстонии идут хорошо

Предприниматель Яанус Отса (61), занимающийся недвижимостью, называет Эстонию успешной страной, а одним из своих секретов успеха считает умение выбирать, что и когда говорить, пишет Eesti Ekspress.

”Говорят, что покупать алкоголь в Латвии не патриотично. И что НАТО должен защитить нас в случае опасности. Чего? Мы и есть Евросоюз! Мы и есть НАТО! В Тапа — не войска НАТО, а наши! В Евросоюзе действует свободный оборот товаров, услуг и капитала. Вы можете купить что угодно в Тарту, Латвии или Люксембурге. И это как патриотично, так и морально”, — рассуждает бизнесмен.

”Я очень счастлив, что у нас есть свое государство. У многих народов ведь своего государства нет. Помню времена Брежнева — мы мечтали о различных вещах, но поверить в то, что Эстония снова станет свободной, я не решался. Несмотря на то, что мой дед был капиталистом и подарил мне книгу ”Независимость Эстонии — 20 лет”. Эстония успешна. В действительности дела у нас идут хорошо, у нас хороший фундамент”, — продолжает Отса.