Бизнесмен решил соединить мостами острова и материковую Эстонию

Предприниматель Райво Хейн планирует уже в 2020 году начать строительство моста через Суурвяйн (Пролив между островом Муху и материковой частью Эстонии. — прим. ред.). Он должен быть готов в течение трех лет, ориентировочная стоимость — до 500 миллионов евро, пишет Ärileht.

В планах у Хейна — два моста. Второй, соединяющий Сааремаа и Хийумаа, планируется построить, когда первый будет введен в эксплуатацию.

”Вернем острова к Эстонии и сделаем демографическую и экономическую стороны вновь позитивными”, — описал свою мотивацию предприниматель.

Что касается источников финансирования, беспокоить государство не планируется. Весь капитал будет от него, пенсионных фондов Эстонии и Северных стран, а также кредитов.

Источник: Saarte Hääl