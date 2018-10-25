25.10.2018, 19:25

Бизнесмен призывает жителей Эстонии "очнуться": перестаньте пить кофе за три евро!

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rus.delfi.ee
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PRFoodsi aktsionäride üldkoosolek Nordic Hotel Forumis
PRFoodsi aktsionäride üldkoosolek Nordic Hotel ForumisFoto: Madis Veltman

Глава рыбного производства PRFoods Индрек Касела, которой обеспечивает работой 400 человек в Эстонии и за ее пределами, взывает к здравому смыслу эстонцев с их нереалистичными ожиданиями по зарплатам, и говорит, что проблема не в зарплатах, а в излишней дороговизне.

”По части зарплат мы хотим быть как Финляндия и Швеция, а по уровням в цен — как Латвия и Литва. Эти две вещи конфликтуют друг с другом”, — передает слова Касела Geenius.

Бизнесмен не скрывает, что получает в Эстонии 10 000 евро в месяц, и отмечает, что при этом если бы он в Финляндии получал 20 000 евро, то уровень его жизни существенно снизился.

Касела уверен, что проблема кроется не в низких зарплатах, а в уровне цен. Почему же в Эстонии некоторые вещи дороже, чем в странах с более высоким уровнем зарплат? ”Точно не из-за того, что где-то баррель нефти стоит сто долларов. А из-за тех налогов, которые установила Эстония”, — отвечает предприниматель.

”Сегодня ты идешь в Теллискиви, где бутерброд стоит 5,5 евро. What the hell, столько же, сколько и в Лондоне? Очнитесь! Перестаньте пить этот кофе по два с половиной-три евро. Это ненормально. Мы должны усерднее бороться с ростом цен. Давайте показывать свой протест тем, что будем покупать вещи в интернете, а продукты в магазине, готовить дома и просить друга купить что-то в Латвии. Активное гражданское сопротивление в борьбе с ценами принесет наиболее оптимальный результат”, — рассуждает Касела.

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