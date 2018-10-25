Бизнесмен призывает жителей Эстонии "очнуться": перестаньте пить кофе за три евро!

”По части зарплат мы хотим быть как Финляндия и Швеция, а по уровням в цен — как Латвия и Литва. Эти две вещи конфликтуют друг с другом”, — передает слова Касела Geenius.

Бизнесмен не скрывает, что получает в Эстонии 10 000 евро в месяц, и отмечает, что при этом если бы он в Финляндии получал 20 000 евро, то уровень его жизни существенно снизился.

Касела уверен, что проблема кроется не в низких зарплатах, а в уровне цен. Почему же в Эстонии некоторые вещи дороже, чем в странах с более высоким уровнем зарплат? ”Точно не из-за того, что где-то баррель нефти стоит сто долларов. А из-за тех налогов, которые установила Эстония”, — отвечает предприниматель.