Бизнесмен: налоги необходимо платить, хотя и не очень хочется

Владелец изготовителя мебели и изделий из дерева Tarmeko Яак Нигул сказал в интервью Eesti Päevaleht, что для того, чтобы содержать свое государство, люди не могут делать только то, что хотят. Существуют и обязательства. По его словам, можно было бы перенаправить более 30 000 человек из правительственного сектора в частный, увеличив таким образом налоговые поступления.

„На самом деле многие не понимают, что стремящееся к самостоятельности государство должно ограничивать свободы своих граждан. Ограничение означает также обязательство по содержанию государства. Налоги необходимо платить, хотя, может, и не очень хочется. У нас налоги платит крайне незначительная часть общества, и государство не справляется. И наше левое государство пытается выжать из этих и так немногочисленных налогоплательщиков еще больше . Например, многие наши врачи не один год учатся в университете за счет государства, а потом уезжают за границу. На самом деле врачи тоже должны выполнять свой долг перед страной и оставаться”, — считает бизнесмен.

Также он отмечает, что нет смысла говорить об уменьшении количества людей работоспособного возраста, если эти люди идут на работу в правительственный сектор. ”Они в денежном плане ничего не приносят. Прежде всего, необходимо высчитать минимально необходимое соотношение между налогоплательщиками и количеством жителей, и действовать исходя из этого”, — говорит он и добавляет, что, согласно его собственным подсчетам, из госсектора в частный можно было бы перевести около 30 000 человек.

Нигул подчеркивает, что на своем предприятии всю зарплату всегда выплачивает официально. ”Когда мы не могли платить больше — во время кризиса мы уменьшили зарплаты вполовину, — то мы говорили с людьми. У нас было два варианта: или предприятие закроется, или люди согласятся”, — говорит он. Сейчас, по его словам, многие работники получают как минимум 1000 евро брутто, но поскольку в Тарту много рабочих мест в публичном секторе с относительно хорошей зарплатой, то конкуренция на рынке труда дается заводу непросто.