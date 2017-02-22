Бизнесмен: мне стыдно платить работникам зарплату, на которую я сам не смогу прожить

47-летний мажоритарный акционер Palmse mehaanikakoda Анти Пуусепп, который на днях получит от Керсти Кальюлайд Орден Белой звезды 4-й степени, — нетипичный для Эстонии предприниматель, пишет Eesti Päevaleht.

Еще в 2013 году Пуусепп говорил, что ему стыдно платить своим работникам зарплату, на которую он сам прожить не смог бы, поэтому уже тогда он платил в среднем 2000 евро в месяц. Бизнесмен продолжает в том же духе и сейчас: средняя зарплата на его предприятии составляет чуть более 2000 евро.

Анти Пуусепп, вы платите своим работникам хорошую зарплату потому, что в противном случае они уйдут, или потому, что считаете, что хорошая работа должна нормально оплачиваться?

Мне всегда немного стыдно, когда тему зарплат раздувают. Я ведь не делаю ничего такого, о чем нужно было бы говорить во всеуслышание. И этот орден, мне кажется, я не заслужил.

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Многие предприятия успешнее вашего, а коммерческие объединения богаче вашей фирмы, но у них только единицы получают очень много, а большая часть работников страдают от незамысловатой низкой оплаты труда.

Когда я еще учился в техникуме в Кехтна, то домой обычно попадал лишь после обеда в субботу, так как приходилось ездить на нескольких автобусах. А уже днем в воскресенье я должен был выдвигаться обратно в Кехтна, чтобы вовремя приехать в школу. Так вот, когда я приезжал в субботу домой, отец часто заставлял меня выгребать навоз из хлева.

Это было ужасно…После трудной недели учебы работа была последним делом, которым я хотел бы заняться. С того времени я руководствуюсь принципом, что, если человек добросовестно работает на полную ставку, то он должен зарабатывать столько, чтобы после работы, возвращаясь домой, ему не приходилось заниматься другой работой и снова гнуть спину из-за денег. После работы человек должен отдыхать, иначе вскоре он вообще не сможет работать.

Полностью большое интервью с предпринимателем читайте в Eesti Päevaleht.