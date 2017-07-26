Бизнесмен Луйк покупает отели Pro Kapital Grupp в Таллинне и Риге за 13 млн евро

Эстонская компания Pro Kapital Grupp продаст гостиницы Ilmarine в Таллинне и PK Riga Hotel в Риге фирме эстонского бизнесмена Ханса Х. Луйка Sisne Invest, а оперирование ими — компании BBH Hotel Group OU; общая стоимость сделки составляет 13 млн евро, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA и BNS.

"Цель сделки, в том числе отчуждения паев — выход с гостиничного рынка в Таллине и Риге, который не был нашей основной сферой деятельности. Гостиничный рынок в Таллине и Риге находится в позитивном положении, поэтому это правильный момент для нашего выхода. Наша цель — сфокусироваться на развитии жилой и коммерческой недвижимости и использовать доступные денежные средства для ускорения являющуюся основной сферой деятельности концерна девелоперскую деятельность на рынках с позитивными трендами", — сказал председатель правления AS Pro Kapital Grupp Паоло Микелоцци.

Гостиницу Ilmarine в Таллинне купит фирма Ханса Х. Луйка Sisne Invest OÜ, а гостиницу PK Riga Hotel в Риге — SIA Sisne Invest Riga, сообщил Pro Kapital бирже. Успех сделки зависит от соблюдения связанных с покупателем условий, на это предоставлен срок до 30 сентября.

Ориентировочная общая стоимость сделки 13 млн евро, в том числе сделка по продаже Ilmarine стоит 6,9 млн евро, уплаченных в ходе совершения сделки, а базовая цена гостиницы PK Riga Hotel составляет 6,1 млн евро. Окончательная стоимость латвийской сделки выяснится при совершении сделки, поскольку она зависит от результата финансовой деятельности гостиницы к моменту совершения сделки. 630 000 евро от цены латвийской гостиницы выплатили при заключении сделки, а остальную часть цены выплатят при ее совершении.

В результате продажи гостиниц оборот концерна Pro Kapital сократится на 3,1 млн евро, а нетто-прибыль на 900 000 евро, но с учетом финансовых результатов за 2016 год финансовые обязательства концерна сократятся на сумму более 6,1 млн евро, а денежные средства увеличатся на 6,9 млн евро.

Продажа прекратит действие всех договоров между Pro Kapital и проданными гостиницами. Pro Kapital заключит с покупателями срочный бесплатный лицензионный договор о пользовании брендами PK Hotels, PK Ilmarine hotel и PK Riga hotel.

В связи с продажей паев оператора PK Ilmarine hotel главный юрист Pro Kapital Эрвин Нурмела вышел из правления OU Hotel Management Services, в правление OU Hotel Management Services были избраны связанные с покупателями лица. Члены правления фирм, касающихся латвийского сегмента сделки, продолжат работу до вступления латвийской сделки в силу.

В результате сделки Pro Kapital выходит из гостиничного бизнеса в Таллинне, а после совершения сделки по продаже рижской гостиницы выйдет из него и в Риге.