Бизнесмен: Eesti Energia предоставляет ложную информацию своим инвесторам

Бизнесмен и владелец Graanul Invest Рауль Кирьянен пишет в Äripäev, что поддержание производства и сетей Eesti Energia становится все большей проблемой.

По его словам, сейчас большая часть неразумных инвестиционных решений Eesti Energia делается под гарантию электрических сетей, а неуклонно растущий денежный поток от электрических сетей напрямую субсидирует другие инвестиции.

Если бы Eesti Energia пришлось для своих ”производственных приключений” самой привлекать деньги с рынка, то большая часть глупостей осталась бы не сделана, потому что эти деньги фирме никто бы не дал, считает бизнесмен.

По мнению Кирьянена, чтобы оценить реальную кредитоспособность фирмы, нужно тщательно оценить баланс Eesti Energia, а неразумные инвестиции оценивать в реальной рыночной цене, но почему то аудиторы до сих пор не обязали сделать это.

”Сохраняя в балансе активы, реальная цена которых значительно отличается от стоимости приобретения, фирма предоставляет ложную информацию своим инвесторам. Неужели это и есть ее план?” — пишет Кирьянен.