08.01.2018, 21:45

Бизнес-план Rail Baltic будет разрабатывать немецкая компания

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rus.delfi.ee
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Trammitee lennujaama
Trammitee lennujaamaIllustratsioon: Karel Korp / Rail Baltic Estonia

Проект Rail Baltic будет разрабатывать DB Engineering & Consulting GmbH. Немецкая консалтинговая компания Deutsche Bahn предложила самую низкую цену и потому выиграла конкурс, сообщает RB Rail.

RB Rail, совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы, заплатит 360 000 евро, сообщают "Деловые Ведомости".

План состоит из исследования рынка, модели управления проектом, долгосрочной стратегии, бизнес-модели проекта, анализа отчета о прибыли, рыночной политики, капиталоемкости, программы финансирования, аспектов, связанных с инвентарем и налогообложением, результативных индикаторов, а также анализа рисков и сценариев.

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