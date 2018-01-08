Бизнес-план Rail Baltic будет разрабатывать немецкая компания

Проект Rail Baltic будет разрабатывать DB Engineering & Consulting GmbH. Немецкая консалтинговая компания Deutsche Bahn предложила самую низкую цену и потому выиграла конкурс, сообщает RB Rail.

RB Rail, совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы, заплатит 360 000 евро, сообщают "Деловые Ведомости".

План состоит из исследования рынка, модели управления проектом, долгосрочной стратегии, бизнес-модели проекта, анализа отчета о прибыли, рыночной политики, капиталоемкости, программы финансирования, аспектов, связанных с инвентарем и налогообложением, результативных индикаторов, а также анализа рисков и сценариев.