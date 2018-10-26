26.10.2018, 10:35

Бизнес-клиенты SEB начнут использовать мобильное приложение


rus.delfi.ee
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Digiretsept
Foto on illustratiivneFoto: Hendrik Osula

Все большее количество бизнес-клиентов SEB входят в интернет-банк через смарт-приложение, и поэтому банк открывает мобильное приложение и для бизнес-клиентов.

”Мобильное приложение легко использовать и в нем можно найти наиболее востребованные банковские услуги. Мы постоянно развиваем приложение и собираем отзывы и оценки клиентов, чтобы узнать, что еще бизнес-клиенты хотят использовать в приложении”, — говорит руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

”Начиная с октября клиенты смогут использовать в приложении самые необходимые в ежедневной жизни функции — просмотр состояния счета, а также введение и подтверждение платежей. Дополнительные функции будут прибавляться постепенно”, — добавил Леппянен.

По словам Леппянена, клиенты смогут проверять в обновленном приложении сальдо евросчетов и выписки, осуществлять перевод денег в евро, подтверждать платежи и находить при помощи мобильного приложения информацию о банковских счетах или автоматах наличных денег.

Функциональность бизнес-клиента является частью существующего мобильного приложения, поэтому нет необходимости скачивать отдельное приложение. Пользователем приложения можно зарегистрироваться, используя те же средства аутентификации, что и в интернет-банке. В приложение можно войти при помощи идентификации отпечатка пальца. В мобильном приложении действуют ограничения сделок интернет-банка, процедуры подтверждения платежа и права пользователя.

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