Бизнес-клиент о MyChef: проверяйте своих партнеров! За все время сотрудничества были не выплачены немаленькие суммы

"В прошлый четверг члены правления доставки MyChef (по словам Михаила, руководителя по развитию компании)приняли решение: "Больше не этично и не целесообразно продолжать деятельность компании MyChef", и сразу со дня обрубили всю систему, не предупредив своих партнеров, кто их буквально кормил! О какой этике вообще идет речь?" — пишет Лямин.

"Я являюсь владельцем Moxie Pop-Up Cafe в Кадриорге, которое сотрудничало с MyChef и делало большие заказы для многих корпоративных клиентов, которые так полюбили нашу продукцию, что делали заказы по несколько раз в месяц на весь свой офис. Как вы понимаете суммы немаленькие, которые просто за все время сотрудничества не были выплачены", — объясняет он.

По его словам, финансовые потери — это лишь одна сторона медали, ведь еще и важна удовлетворенность клиентов.

"Вся эта история началась две недели назад, когда материнская компания MyChef в Литве была закрыта, а дочерняя в Эстонии узнала об этом за 3 часа до самого закрытия. Видимо, у них принято так быстро решать вопросы, никого не информируя. В итоге они подали на банкротство и теперь начался процесс", — рассказывает Лямин.

"Подводя итоги, хочется сказать следующее: проверяйте своих партнеров, с кем вы сотрудничаете, и если что-то находите, делитесь этой информацией. У нас и так маленький и сложный рынок, а если на нем будут присутствовать такие нечестные игроки, то это все будет только усложнять бизнес в Эстонии" — высказывает Лямин свою позицию.