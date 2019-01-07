07.01.2019, 17:10

Бизнес экс-мэра Отепя пошел ко дну вместе с государственными деньгами

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rus.delfi.ee
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Jaanus RaidalFoto: Raivo Tasso

Бизнес по производству полотенец-накидок, основанный бывшим мэром Отепя Яанусом Райдалом при помощи пособия от Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) потерпел неудачу, пишет Äripäev.

Дела в фирме с самого начала шла странно: в первый года фирма арендовала автомобили, а затем Райдал по собственной инициативе составил документ, по которому стал единоличным собственником.

Первый тревожный звонок, по словам инвестора Мадиса Мюйра, прозвенел еще в тот день, когда он инвестировал в фирму 10 000 евро. Тогда фирма сразу же взяла в аренду внедорожник и микроавтобус.

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