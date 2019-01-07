Бизнес экс-мэра Отепя пошел ко дну вместе с государственными деньгами

Дела в фирме с самого начала шла странно: в первый года фирма арендовала автомобили, а затем Райдал по собственной инициативе составил документ, по которому стал единоличным собственником.

Первый тревожный звонок, по словам инвестора Мадиса Мюйра, прозвенел еще в тот день, когда он инвестировал в фирму 10 000 евро. Тогда фирма сразу же взяла в аренду внедорожник и микроавтобус.