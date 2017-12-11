Еще не многие знают, что в Нымме, посреди придорожного пролеска Кадака, появился новый бизнес-центр, который предлагает офисные помещения для небольших и начинающих фирм.

Возможно Бизнес-центр Калда это новое имя на рынке недвижимости, однако это здание c ценной историей. Мы имеем дело с бывшей штаб-квартирой Центрального Союза Потребительских обществ Эстонии, которое возвышается на месте складского комплекса Калда. На сегодняшний день здание принадлежит крупной компании, занимающейся недвижимостью – Prategli Invest.

Офисное здание, помещения и обстановка находятся в очень хорошем состоянии и готовы продолжать деятельность под новым названием Бизнес-центра Калда.

Начинай хоть сразу

Для небольших и начинающих компаний в Бизнес-центре Калда имеется несколько значимых приемуществ.

При желании, есть возможность арендовать подходящую офисную площадь с необходимой мебелью и уже через несколько дней приступать к работе в новых помещения.

Так же стоит принять во внимание, что в добавок к уникальному местоположению в лесах Нымме, арендные цены в Бизнес-центре Калда на сегодняшний день действительно одни из самых низких, сравнимые с ценами которые предлагаются в районе Мустамяэ.

Первые арендаторы уже въехали, но выбор доступных офисных помещений по прежнему широк, от 10 – 1000 м2 на одном этаже. Тем самым фирмам предоставляется обширное поле деятельности для комплектации подходящих офисных помещений. В общей сложности на трех этажах Бизнес-центра Калда представлено 3000 м2 офисной площади. В добавок ко всему владелец здания готов предложить так же индивидульные решения, двери открыты для всех компаний оперирующих во всевозможных сферах деятельности.

Бизнес-центр Калда: не дорогой офис под соснами Нымме

Еще не многие знают, что в Нымме, посреди придорожного пролеска Кадака, появился новый бизнес-центр, который предлагает офисные помещения для небольших и начинающих фирм.

На работу за 10 минут!

Местоположение Бизнес-центра Калда очень хорошо подходит прежде всего для тех, кто ездит из Мустамяэ, Нымме, Лаагри или Сауе в Талинн на работу и тратит много времени в пути.

Для того чтобы добраться на улицу Калда на машине, потребуется около 10-15 минут. Принимая во внимание движение в Таллинне тратить так мало времени на дорогу это роскошь. Можно сказать что из западной части Таллинна и ближайших его окресностей, офисные площади Бизнес-центра Калда находятся в наилучшей доступности. Для удобства парковки рядом с бизнес-центром построена безопасная закрытая парковочная площадка, использование которой является беспланым для всех арендующих.

Самый зеленый бизнес-центр

Если задумываться о возможности иметь офис вблизи леса, то очевидно Бизнес-центр Калда является одним из наиболее близко расположенных к природе, офисных зданий в Таллинне. С нескольких сторон здание окружает сосновый лес Нымме. Неподалеку от бизнес-центра простираются тропа здоровья и тропа для походов.

Для любителей спортивного образа жизни здесь легко начинать или закончивать свой рабочий день пробежкой или же пройти зимой небольшой круг в пару километров на лыжах. Для этого под соснами Нымме созданы очень благориятные возможности и множество троп. После переезда в Нымме можно будет вычеркнуть вечерние походы в спорт зал из статьи расходов.

Владельцем Бизнес-центра Калда является компания Prategli Invest OÜ, крупное предприятие занимающееся инвестициями в недвижимось основанное на местном капитале, у которго длительный опыт в сфере недвижимости.

Дополнительня информация доступна на сайте www.prategli.ee.