Биткойн подешевел до минимума за месяц

Курс биткойна снижается в пятницу и, вероятно, завершит "в минусе" вторую неделю подряд, чего не происходило с начала марта, сообщает MarketWatch.

Цена криптовалюты опускалась в ходе торгов до $7931,43, что является минимальным уровнем с 18 апреля. Сейчас биткойн, по данным CoinDesk, торгуется около $8065,84, на 1,7% ниже котировок на закрытии предыдущих торгов.

Курс биткойна упал более чем на 15% с достигнутого в начале мая локального максимума, когда он торговался около уровня $10 тыс.

Другие криптовалюты также дешевеют в пятниц: Ether потерял 1,8%, Litecoin — 2,7%.

Июньские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подешевели на 1,8% — до $8095. Цена аналогичных фьючерсов на CME снизилась на 1,4% — до $8085.