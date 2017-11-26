Биткоин впервые преодолел отметку в 9000 долларов

Стоимость крипотовалюты биткоин утром 26 ноября превысила 9 тысяч долларов. Между тем в Немецком федеральном банке назвали битокины "не деньгами, а объектом спекуляции".

Стоимость цифровой валюты биткоин утром в воскресенье, 26 ноября, преодолела отметку в 9 тысяч долларов США. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса CoinDesk. После резкого скачка — за одни сутки биткоин взлетел с 8400 долларов до 9043 — вновь произошел откат. Сейчас стоимость цифровой валюты несколько меньше 9 тысяч долларов.

Между тем криптовалюты продолжают вызывать скепсис у представителей традиционных финансовых институтов. "Биткоин не является деньгами, это объект спекуляции", — написал накануне член правления Немецкого федерального банка Карл-Людвиг Тиле (Carl-Ludwig Thiele) в своем комментарии для экономического издания Ifo-Schnelldienst мюнхенского института экономических исследований ifo.

Биткоин — "продукт фантазии"

Криптовалюты "являются продуктом свободной фантазии и воспроизводятся по заранее определенной схеме в виртуальных системах, которые формально могут меняться по решению большинства пользователей, но фактически управляются произвольными решениями маленькой группы людей", — предупреждает Тиле вместе со своим соавтором.

В то же время глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в октябре заявила, что центральным банкам и регуляторам настало время всерьез отнестись к криптовалютам. Новые финансово-технические продукты уже интегрировались в глобальную платежную систему, и игнорировать их было бы рискованно, подчеркнула она. Лагард не исключила, что МВФ может разработать собственную криптовалюту.