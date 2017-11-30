Биткоин скачет гигантскими прыжками, в течение нескольких часов совершая взлеты и падения

Курс крупнейшей по капитализации криптовалюты за несколько часов подешевел более чем на тысячу долларов. Об этом свидетельствует график на портале Coinmarketcap.

Около 5 вечера 29 ноября курс взлетел до 11342 долларов за биткоин, однако уже к 21.38 криптовалюта рухнула на две тысячи — до отметки в 9295 долларов. Позднее ей удалось отыграть падение, по состоянию на 02.00 30 ноября за биткоин предлагали 10139 долларов.

Биткоин перевалил за 10 тысяч долларов 28 ноября. За два дня до этого он торговался на отметке в 9 тысяч. Рыночная капитализация биткоина достигла 165,85 миллиарда долларов.

27 ноября популярного американского предпринимателя Илона Маска заподозрили в создании биткоина, однако сам Маск позднее эту информацию опроверг, признавшись, что в свое время ему подарили несколько биткоинов, но он их потерял.