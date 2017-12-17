Биткоин побил третий рекорд за сутки

Курс биткоина побил третий рекорд за сутки. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap.

Стоимость криптовалюты достигла максимальной в истории отметки в 20 тысяч долларов в ходе электронных торгов. Это произошло в воскресенье, 17 декабря, примерно в 16:00 по московскому времени. Общая капитализация рынка биткоина превысила 336 миллиардов долларов.

На понедельник намечено начало торгов фьючерсами на эту криптовалюту на Чикагской товарной бирже (CME Group Inc). Первопроходцем на новом рынке стала Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE), которая запустила торги 10 декабря.

16 декабря криптовалюта впервые перешагнула отметку в 18 тысяч и 19 тысяч долларов за один биткоин. Двумя днями ранее сообщалось, что в целом капитализация рынка криптовалют превысила 500 миллиардов долларов.

Биткоин — криптовалюта, которую может эмитировать любой участник системы, создавая новые блоки в цепочке с помощью вычислительного устройства.