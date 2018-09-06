Биржевой курс евро превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 апреля.
Курс евро на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 апреля.
По состоянию на 16:16 мск (соответствует восточноевропейскому времени), европейская валюта торговалась по 80,39 рубля, подорожав по сравнению с закрытием предыдущей сессии более чем на 1 рубль, передает meduza.io.
Биржевой курс доллара к рублю также вырос, преодолев отметку в 69 рублей. На 16:16 мск за доллар давали 69,11 рубля — максимум с апреля 2016 года.
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