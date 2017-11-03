Биржевая цена электричества за последний месяц снизилась на 10%

По данным биржи северных стран Nord Pool Spot (NPS), в ценовом регионе Эстонии в октябре средняя цена электроэнергии составила 33,34 евро за мегаватт-час, передают "Деловые Ведомости".
Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба государственного предприятия Elering, отметив, что по сравнению с сентябрем стоимость электричества сократилась в октябре на 10,3%.
В Латвии цены были на 27 центов выше, чем в Эстонии.
В Финляндии электричество было на один цент дешевле.
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