Биржевая цена электричества за последний месяц снизилась на 10%

По данным биржи северных стран Nord Pool Spot (NPS), в ценовом регионе Эстонии в октябре средняя цена электроэнергии составила 33,34 евро за мегаватт-час, передают "Деловые Ведомости".

Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба государственного предприятия Elering, отметив, что по сравнению с сентябрем стоимость электричества сократилась в октябре на 10,3%.

В Латвии цены были на 27 центов выше, чем в Эстонии.

В Финляндии электричество было на один цент дешевле.