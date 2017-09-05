Биржа вместо кухни: почему женщины управляют деньгами успешнее мужчин

Среди портфельных управляющих всего 18% женщин, говорится в новом исследовании CFS. При этом сделки, совершаемые женщинами, приносят более высокую доходность, чем действия финансистов-мужчин, пишет РБК. С чем это связано?

У рынка финансов и инвестиций преимущественно мужское лицо: среди портфельных управляющих по в​сему миру всего 18% женщин, говорится в отчете Центра финансовых исследований (CFS) при Франкфуртском университете имени Гете за 2016 год.

Эксперты CFS провели опрос 135 тыс. финансистов из 151 страны, имеющих квалификационный сертификат CFA и опыт работы на финансовых рынках более четырех лет.

В разных регионах ситуация заметно отличается. Как оказалось, больше всего доля женщин — портфельных управляющих в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: Китае, Тайване, Малайзии, Таиланде, Сингапуре (примерно по 30%). Меньше всего соответствующий показатель в Японии, где менеджеров по управлению активами женского пола только 9%, что обусловлено особенным менталитетом и патриархатом в деловой среде, отмечается в исследовании.

В число стран с заметной долей женщин среди портфельных управляющих также входят Франция, Испания, Великобритания, Италия и Канада, в которых доля женщин-финансистов составляет примерно по 20%. Чуть ниже этот показатель в Ирландии (18,5%), Австралии, Южной Африке и США (16,4–16,8%). ​Россия в этом рейтинге занимает 18-е место с 15,5-процентной долей женщин среди портфельных управляющих. При этом ей удалось опередить по доле женщин-финансистов такие европейские страны, как Швейцария (15,3%) и Нидерланды (14,1%).

Исследователи из консалтинговой компании Oliver Wyman в своем отчете ”Роль женщин в финансовом секторе” за 2016 год, содержащем аналогичные выводы, объясняют высокую долю женщин-финансистов в Азиатско-Тихоокеанском регионе тем, что азиатские женщины чаще, чем жительницы Европы и США, изучают финансы в университетах. На их долю приходится 60% всех студентов финансовых вузов, тогда как в Европе только 45% обучающихся — женщины.

Ограниченное присутствие женского сообщества в финансовом секторе эксперты из CFS связывают со сложностью совмещения карьеры и личной жизни, а отнюдь не с недостаточной квалификацией или дискриминацией по половому признаку. Более того, женщины зачастую инвестируют эффективнее мужчин, что подтверждает целый ряд других исследований, изученных РБК.

Доходность по-женски

Американские исследователи Раджеш Аггарваль и Николь Бойсон из Северо-Восточного университета бизнеса со ссылкой на базу данных Thomson Reuters проанализировали результаты работы 9,5 тыс. хедж-фондов, принадлежащих 62 инвестиционным компаниям, где был известен пол управляющих портфелем, в период с 1994 по 2013 год. В результате эксперты выяснили, что все компании во главе с женщинами показали более высокую доходность, нежели ”мужские” фонды. На 20-летнем горизонте средняя доходность у женщин-управляющих оказалась на 0,8 п.п. больше, чем у мужчин. При этом портфельные управляющие — женщины брали на себя меньше рисков, чем мужчины, отмечается в исследовании.

Аналогичные результаты были зафиксированы и в 2017 году. По данным агентства Hedge Fund Research, в чью базу поступает информация о движении активов на рынке от 7 тыс. действующих хедж-фондов со всего мира, женский стиль управления оказался доходнее мужского на 2 п.п. по итогам первой половины 2017 года.

Показателем ”женского стиля” считается специальный американский индекс HFRI Women, рассчитываемый агентством Hedge Fund Research​. Он включает в себя хедж-фонды с активами более $50 млн либо фонды, сохраняющие активность на протяжении последних 12 месяцев, с главным управляющим в лице женщины. С 31 декабря 2016 года по 30 июня 2017-го этот индекс вырос на 5,1% против роста в 3,59% у общего (для мужчин и женщин) бенчмарка HFRI Fund Weighted Composite Index. Этот индикатор рассчитывается по таким же параметрам, как и женский, за исключением гендерной принадлежности управляющего.

По мнению партнера UFG Wealth Management Оксаны Кучуры, несколько более высокие показатели доходности у женщин-финансистов могут быть связаны с тем, что им чаще, чем мужчинам, приходится доказывать свою компетентность — ведь сфера финансов является преимущественно мужской средой​ с высокой конкуренцией. На этом фоне женщины, как более мотивированные сотрудники, быстрее вырастают в профессионалов высокого класса, считает Кучура.

В чем секрет

Специалисты из Bank of America Merrill Lynch в своем исследовании отмечают, что женщины при работе с инвестиционными инструментами более консервативны и дисциплинированны, чем мужчины. ”Под консерватизмом подразумевается более спокойный и взвешенный подход к составлению портфеля клиента. Они ориентируются на позитивный и заранее понятный результат. В итоге получается более качественное управление капиталом”, — поясняет заместитель генерального директора ИК ”Универ Капитал” Дмитрий Александров. По его наблюдениям, в повседневном трейдинге психология определяет 80% результата, поэтому развитая самодисциплина помогает женщинам-трейдерам обгонять мужчин по доходности. ”Женщина, проработавшая на рынке долго, является более стабильным управляющим и трейдером, чем мужчина”, — утверждает он.

Инструменты, которые выбирают женщины-инвесторы, являются менее рискованными и преимущественно имеют долгосрочный характер: это облигации и структурные продукты, подтверждает руководитель сегментов премиального банковского обслуживания Citigold &CitiGold Private Client Ольга Ваксина. В отличие от большинства финансистов-женщин мужчины-управляющие, согласно исследованию Bank of America Merrill Lynch, более динамичны и агрессивны на рынке. Они чаще выбирают высокорискованные стратегии в погоне за повышенной доходностью, стремясь получить результат здесь и сейчас.

Также, по мнению опрошенных экспертов, значительную роль в женском стиле управления играют психологические особенности женщин, а именно способность к эмпатии и развитая интуиция. ”Секрет успеха в том, что хороший портфельный менеджер в первую очередь должен уметь слушать и слышать клиента, а девушкам зачастую это удается лучше”, — говорит Ольга Ваксина. С ней соглашается и управляющий директор ”Альфа Private” Катерина Милеева, которая отмечает, что эмпатия и интуиция являются важными факторами при принятии решений в условиях рыночной неопределенности.

Тем не менее участники рынка советуют при выборе портфельного управляющего ориентироваться в первую очередь на его профессионализм и опыт работы на рынке, а не на гендерную принадлежность. ”Половая принадлежность не имеет значения, когда речь идет о настоящем профессионале”, — резюмирует Оксана Кучура.