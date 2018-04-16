16.04.2018, 12:27

Биотопливо становится обязательным компонентом бензина и дизельного топлива

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rus.delfi.ee
EST 29
Биотопливо становится обязательным компонентом бензина и дизельного топлива
Neste Eesti AS

Эстония является одной из немногих стран Европейского союза, где все еще разрешено торговать фоссильным топливом. Однако, с 1 мая и в Эстонии начнет действовать требование в отношении использования биотоплива в качестве компонента бензина и дизельного топлива.

По словам руководителя отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмаса Куузе, цель использования биотоплива заключается в том, чтобы сократить воздействие езды на автомобилях на окружающую среду. Наиболее заметные результаты в связи с использованием биотоплива были отмечены в крупных городах мира, где улучшилось качество воздуха. ”Одна только компания Neste в 2017 году произвела во всем мире столько биотоплива, что экологический эффект от его применения сравним с отказом от использования 3 миллионов автомобилей в течение целого года. Столько машин ездит по городам размером с Лондон”, — добавил Куузе.

В результате начала использования биотоплива и в Эстонии начнет уменьшаться экологический след, который оставляют автовладельцы. Европейские требования предписывают, что с мая биотопливо должно составлять не менее 3,1% общего объема продаваемого топлива. С 2020 года доля биотоплива должна составлять не менее 10% всего потребляемого топлива.

Сегодня в мире существуют два вида биотоплива: FAME и HVO. Сырьем для того и другого служит биомасса (растительные масла и животные жиры), но технологии их производства отличаются, и, следовательно, это совершенно разные вещества.

FAME (метиловый эфир жирной кислоты), который начали производить в 1990-х годах, был пионером в области использования экологически чистых альтернативных видов топлива. На сегодняшний день FAME — наиболее часто используемая в мире биодобавка к топливу. Сырьем для FAME являются очищенные органические биоотходы, а его недостатками считаются проблемы с морозостойкостью и обеспечением сохранности. Поэтому FAME всегда используется в смеси с фоссильным топливом, где его доля не превышает 7%.

ТОП

В 2000-х годах производители разработали топливную добавку следующего поколения — HVO (гидрированное растительное масло). На заводе Neste в Порвоо к его производству приступили в 2007 году. Сырьем HVO также являются органические отходы, но процесс его изготовления отличается от процесса получения FAME: сырье нагревают при высоких температурах, происходит отделение грязи и в результате остается бесцветное и не обладающее запахом вещество, химический состав и качество которого идентичны фоссильному топливу. HVO устойчиво к воздействию минусовых температур и может использоваться зимой. HVO можно использовать в 100% неразбавленном виде, но из-за высокой цены обычно его смешивают с фоссильным топливом.

До сих пор использование топлива с биодобавками в Эстонии было личным выбором экологически ответственных водителей. В апреле 2017 года компания Neste стала первым в Эстонии продавцом топлива, начавшим продажи биотоплива Pro Diesel, на 15% состоящего из HVO.

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