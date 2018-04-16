Биотопливо становится обязательным компонентом бензина и дизельного топлива

Сегодня в мире существуют два вида биотоплива: FAME и HVO. Сырьем для того и другого служит биомасса (растительные масла и животные жиры), но технологии их производства отличаются, и, следовательно, это совершенно разные вещества.

FAME (метиловый эфир жирной кислоты), который начали производить в 1990-х годах, был пионером в области использования экологически чистых альтернативных видов топлива. На сегодняшний день FAME — наиболее часто используемая в мире биодобавка к топливу. Сырьем для FAME являются очищенные органические биоотходы, а его недостатками считаются проблемы с морозостойкостью и обеспечением сохранности. Поэтому FAME всегда используется в смеси с фоссильным топливом, где его доля не превышает 7%.

В 2000-х годах производители разработали топливную добавку следующего поколения — HVO (гидрированное растительное масло). На заводе Neste в Порвоо к его производству приступили в 2007 году. Сырьем HVO также являются органические отходы, но процесс его изготовления отличается от процесса получения FAME: сырье нагревают при высоких температурах, происходит отделение грязи и в результате остается бесцветное и не обладающее запахом вещество, химический состав и качество которого идентичны фоссильному топливу. HVO устойчиво к воздействию минусовых температур и может использоваться зимой. HVO можно использовать в 100% неразбавленном виде, но из-за высокой цены обычно его смешивают с фоссильным топливом.

До сих пор использование топлива с биодобавками в Эстонии было личным выбором экологически ответственных водителей. В апреле 2017 года компания Neste стала первым в Эстонии продавцом топлива, начавшим продажи биотоплива Pro Diesel, на 15% состоящего из HVO.