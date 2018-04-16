Биотопливо становится обязательным компонентом бензина и дизельного топлива

Эстония является одной из немногих стран Европейского союза, где все еще разрешено торговать фоссильным топливом. Однако, с 1 мая и в Эстонии начнет действовать требование в отношении использования биотоплива в качестве компонента бензина и дизельного топлива.
По словам руководителя отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмаса Куузе, цель использования биотоплива заключается в том, чтобы сократить воздействие езды на автомобилях на окружающую среду. Наиболее заметные результаты в связи с использованием биотоплива были отмечены в крупных городах мира, где улучшилось качество воздуха. ”Одна только компания Neste в 2017 году произвела во всем мире столько биотоплива, что экологический эффект от его применения сравним с отказом от использования 3 миллионов автомобилей в течение целого года. Столько машин ездит по городам размером с Лондон”, — добавил Куузе.
В результате начала использования биотоплива и в Эстонии начнет уменьшаться экологический след, который оставляют автовладельцы. Европейские требования предписывают, что с мая биотопливо должно составлять не менее 3,1% общего объема продаваемого топлива. С 2020 года доля биотоплива должна составлять не менее 10% всего потребляемого топлива.