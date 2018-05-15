15.05.2018, 15:40

Безработный экс-руководитель Versobank недоволен Кассой по безработице. Он получает 5 евро на день и странные предложения

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rus.delfi.ee
EST 10
Versobank 28.03.2018
Versobank 28.03.2018Foto: Karin Kaljuläte

Бывший руководитель Versobank Айво Адамсон пишет на портале Edasi, что эстонское государство по-прежнему работает по принципам плановой экономики — деньги собирают и распределяют. Заплативший в прошлом году государству 240 000 евро налогов на рабочую силу мужчина получает от Кассы по безработице 5 евро на день и странные предложения о работе. Адамсон также входит в совет только что созданного Riigireformi SA.

"В последнее время мне все больше кажется, что государство хочет делать за меня вещи, с которыми я справляюсь сам. Я считаю, что государство не должно оказывать "услуги", которые нам на самом деле не нужны, и, более того, государство не должно предлагать бесплатные услуги просто потому, что кто-то так решил и хочет поставить галочку за свою работу. Все знают, что бесплатных обедов не бывает. Все делается за счет чего-то или кого-то", — пишет Адамсон.

"После получения решения о ликвидации Versobank я пошел и встал на учет в Кассе по безработице, чтобы понять и этот процесс в нашем государстве. Я был руководителем и членом правления многих предприятий и старался своей работой развивать и делать лучше жизнь в Эстонии. К своему удивлению, я узнал, что после того, как я месяц был безработным, я буду получать 5,32 евро на день в качестве поддержки поисков работы. А на жизнь? В 2017 году от меня поступило любимому государству более 240 000 евро связанных с моими зарплатами налогов. Я стал думать, что ладно, значит, я достоин этих 5,32 евро, но куда идет остальная часть?" — продолжает он.

"Как, кому и на каких основаниях ее распределили? Кажется, что старая модель Бисмарка работает у нас до сих пор безукоризненно. Собираем деньги и затем распределяем их как в плановой экономике. Сколько государству нужно чиновников, чтобы распределить эти деньги? Какие "услуги" государство нам предлагает, которые все нужно финансировать? Вдобавок, нужно ведь делать и план, который называют стратегией госбюджета", — отмечает Адамсон.

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"В эстонском государстве у меня могло бы быть больше права решать, в рамках каких средств я действую и это именно при общении с государством. Государство должно не предписывать людям, какие предлагаемые "услуги" мы должны потреблять, а делать все таким простым и удобным, чтобы эти "услуги" вообще были не нужны. У различных государственных ведомств огромное количество информации о нас. Тем не менее, ею не делятся между собой, а заставляют нас заполнять анкеты, бланки и заявления, информация в которых на самом деле уже давно есть у государства…" — считает он.

"Касса по безработице теперь время от времени присылает мне предложения о работе. Одно из них звучало особенно гордо: дизайнер процесса — руководитель проекта. Я подумал, какую ценность здесь создают людям и какую ценность создает данная должность государству? Я пришел в недоумение", — говорит Адамсон.

"У нас 618 000 налогоплательщиков и 622 000 не работающих имеющих социальное страхование работников. К 2100 году нам предсказывают численность населения в 800 000 человек в соответствии с нынешними тенденциями. Мой пример может выглядеть вырванным из контекста, однако этих примеров, к сожалению, много, где мы создаем для оказания предлагаемых государством "услуг" только все новые должности. Все это ведь нужно контролировать, развивать, содержать и т. д. На чьи и какие средства?" — спрашивает экс-руководитель банка.

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