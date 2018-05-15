15.05.2018, 15:40

Безработный экс-руководитель Versobank недоволен Кассой по безработице. Он получает 5 евро на день и странные предложения

 (56)
rus.delfi.ee
EST 73
Versobank 28.03.2018
Versobank 28.03.2018Foto: Karin Kaljuläte

Бывший руководитель Versobank Айво Адамсон пишет на портале Edasi, что эстонское государство по-прежнему работает по принципам плановой экономики — деньги собирают и распределяют. Заплативший в прошлом году государству 240 000 евро налогов на рабочую силу мужчина получает от Кассы по безработице 5 евро на день и странные предложения о работе. Адамсон также входит в совет только что созданного Riigireformi SA.

"В последнее время мне все больше кажется, что государство хочет делать за меня вещи, с которыми я справляюсь сам. Я считаю, что государство не должно оказывать "услуги", которые нам на самом деле не нужны, и, более того, государство не должно предлагать бесплатные услуги просто потому, что кто-то так решил и хочет поставить галочку за свою работу. Все знают, что бесплатных обедов не бывает. Все делается за счет чего-то или кого-то", — пишет Адамсон.

"После получения решения о ликвидации Versobank я пошел и встал на учет в Кассе по безработице, чтобы понять и этот процесс в нашем государстве. Я был руководителем и членом правления многих предприятий и старался своей работой развивать и делать лучше жизнь в Эстонии. К своему удивлению, я узнал, что после того, как я месяц был безработным, я буду получать 5,32 евро на день в качестве поддержки поисков работы. А на жизнь? В 2017 году от меня поступило любимому государству более 240 000 евро связанных с моими зарплатами налогов. Я стал думать, что ладно, значит, я достоин этих 5,32 евро, но куда идет остальная часть?" — продолжает он.

"Как, кому и на каких основаниях ее распределили? Кажется, что старая модель Бисмарка работает у нас до сих пор безукоризненно. Собираем деньги и затем распределяем их как в плановой экономике. Сколько государству нужно чиновников, чтобы распределить эти деньги? Какие "услуги" государство нам предлагает, которые все нужно финансировать? Вдобавок, нужно ведь делать и план, который называют стратегией госбюджета", — отмечает Адамсон.

ТОП

"В эстонском государстве у меня могло бы быть больше права решать, в рамках каких средств я действую и это именно при общении с государством. Государство должно не предписывать людям, какие предлагаемые "услуги" мы должны потреблять, а делать все таким простым и удобным, чтобы эти "услуги" вообще были не нужны. У различных государственных ведомств огромное количество информации о нас. Тем не менее, ею не делятся между собой, а заставляют нас заполнять анкеты, бланки и заявления, информация в которых на самом деле уже давно есть у государства…" — считает он.

"Касса по безработице теперь время от времени присылает мне предложения о работе. Одно из них звучало особенно гордо: дизайнер процесса — руководитель проекта. Я подумал, какую ценность здесь создают людям и какую ценность создает данная должность государству? Я пришел в недоумение", — говорит Адамсон.

"У нас 618 000 налогоплательщиков и 622 000 не работающих имеющих социальное страхование работников. К 2100 году нам предсказывают численность населения в 800 000 человек в соответствии с нынешними тенденциями. Мой пример может выглядеть вырванным из контекста, однако этих примеров, к сожалению, много, где мы создаем для оказания предлагаемых государством "услуг" только все новые должности. Все это ведь нужно контролировать, развивать, содержать и т. д. На чьи и какие средства?" — спрашивает экс-руководитель банка.

Полный текст читайте здесь.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Еще один случай: жительница Кохтла-Ярве жаловалась полиции на угрозы и побои со стороны мужа, но это не помогло — тот ударил ее друга ножом

15.05.2018
После двух потрясших всю Эстонию апрельских убийств в Ида-Вирумаа — 15-летней девушки из Кохтла-Ярве, которую зарезал ее бывший бой-френд, и 42-летней женщины, зарезанной мужем на рабочем месте, в минувшее воскресенье в Кохла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Как и в нарвском случае, женщина предупреждала полицию заранее о том, что муж представляет опасность, но не только для нее, но и для ее детей, а полиция предупредить воскресное преступление не смогла.
Подробнее



Безработный экс-руководитель Versobank недоволен Кассой по безработице. Он получает 5 евро на день и странные предложения

15.05.2018
Бывший руководитель Versobank Айво Адамсон пишет на портале Edasi, что эстонское государство по-прежнему работает по принципам плановой экономики — деньги собирают и распределяют. Заплативший в прошлом году государству 240 000 евро налогов на рабочую силу мужчина получает от Кассы по безработице 5 евро на день и странные предложения о работе. Адамсон также входит в совет только что созданного Riigireformi SA.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ДО и ПОСЛЕ: “Школа стиля” Ольги Быковой: как привить эстонским женщинам чувство вкуса и во что переодеть Керсти Кальюлайд

15.05.2018
Стилист Ольга Быкова недавно провела в Таллинне свой новый проект — “Школу стиля”, участникам которого она обещает помочь посмотреть на свой гардероб совершенно другими глазами и найти свой стиль. Delfi поговорил с Ольгой о том, насколько важен наш внешний вид и кому из эстонских политиков она посоветовала бы сменить стилиста.
Подробнее

ФОТО: Посетитель наклеил на дверь гамбургерной расистскую наклейку. Ему — 15 минут "славы", заведению — гнев клиентов

15.05.2018
Рано утром в понедельник посетитель расположенного в Таллинне киоска фаст-фуда Räägupesa сообщил его работникам, что на входной двери размещена табличка расистского содержания. Хотя идиотскую выходку неизвестного хулигана ликвидировали, весь сегодняшний день заведение подвергалось незаслуженным нападкам.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €

Порошенко о строительстве Крымского моста: он понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым

15.05.2018
Президент Украины Петр Порошенко вскоре после того, как его российский коллега Владимир Путин торжественно открыл автодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив, обвинил Кремль в нарушении международного права и заявил о том, что этот мост понадобится российским "оккупантам", когда они будут покидать полуостров, который в Киеве считают аннексированным.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО И ВИДЕО: Новость о любопытном лосенке на учениях "Еж-2018" опубликовала Би-би-си

15.05.2018
Участвовавшие в масштабных учениях "Еж-2018" Эрих Юри Прикко и Альвер Тедре прислали в редакцию Delfi милое видео, на котором шустрый лосенок пришел поинтересоваться, почему пестрые мужчины снуют по лесу. Благодаря новости издания Estonian World новость вчера удостоилась внимания британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.
Подробнее


Читатели DELFI! Напишите нам, в каких учреждениях и предприятиях вы не могли обойтись только русским языком?

15.05.2018
Нередко в прессе можно встретить претензии недовольных покупателей, клиентов, посетителей, которых якобы не понимает обслуживающий персонал. Чаще всего речь идет о том, что работники магазинов и других предприятий обслуживания будто бы не владеют в достаточной мере государственным, то есть эстонским языком.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ