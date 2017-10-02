Безработица в Еврозоне осталась на прежнем уровне

Эксперты ожидали, что безработица снизится в очередной раз на 0,1%, но опубликованная статистика по рынку труда в Еврозоне показала, что безработица сохранилась на прежнем уровне и составила 9,1 процент-

И тем не менее, можно отметить стабильную тенденцию на снижение: если посмотреть на график, то видно, что еще четыре года назад, в начале и середине 2013-го года безработица смогла перешагнуть 12-ти процентную отметку, сообщают "Деловые Ведомости".

Но низкие ставки, выкуп облигаций со стороны Европейского Центрального Банка сделали свое дело и уже с 2014-го года рынок труда стал оживляться и уже в середине прошлого года безработица смогла уйти ниже 10-ти процентого уровня.

Сейчас, вероятно, ЕЦБ будет активно следить и за рынком труда, который в Еврозоне растет совсем не равномерно (разница между безработицей в Германии и Португалии огромна).

Эта статистика может повлиять на решения Европейского Центрального Банка, которые будут озвучены на заседании в октябре.