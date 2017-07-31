Безработица в еврозоне — на самом низком уровне с 2009 года

В июне доля безработных среди населения 19 стран Еврогруппы составила 9,1 процента. Наиболее низкий показатель — в Германии (3,8 процента), самый высокий — в Греции (21,7 процента).

Экономический рост в еврозоне привел к снижению безработицы до рекордно низкого уровня за последние более чем восемь лет. В июне число зарегистрированных безработных в 19 странах Еврогруппы составило 14,178 миллиона человек, что на 148 тысяч меньше, чем в мае, и на 1,667 миллиона человек меньше, чем в июне 2016 года, сообщило европейское статистическое ведомство Евростат в понедельник, 31 июля.

С учетом сезонных колебаний за последний месяц доля безработных в еврозоне снизилась с 9,2 до 9,1 процента. "Это наиболее низкий процент в еврозоне с февраля 2009 года", говорится в сообщении ведомства.

При этом остается большим разрыв по показателям безработицы между странами еврозоны. Наиболее низкий процент незанятых граждан — в ФРГ (3,8 процента) и на Мальте (4,1 процента), самый высокий — в Греции (21,7 процента) и Испании (17,1 процента).

Доля безработных во всем ЕС — 7,7 процента

По данным на весь Евросоюз доля безработных еще ниже. Как и в мае, в июне этот показатель составил 7,7 процента, что является наиболее низким значением с декабря 2008 года, сообщил далее Евростат.

Экономика европейского валютного союза в настоящее время растет за счет набирающей обороты мировой торговли, низких цен на энергоносители и улучшения условий кредитования. Как ожидается, во втором квартале 2017 года ВВП стран еврозоны вырос на 0,6 процента.