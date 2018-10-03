03.10.2018, 08:18

Безработица в еврозоне достигла рекордно низкого уровня

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Deutsche Welle
EST
Favora, Heiki Raasik, Mart Proos
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Самый низкий уровень безработицы в Германии, Чехии и Польше, самый высокий — в Греции и Испании, заявляет Евростат.

Безработица в еврозоне опустилась до 8,1 процента, это самый низкий показатель почти за десять лет — с ноября 2008 года. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает Евростат. В июле этого года показатель был 8,2 процента, в августе прошлого года — 9 процентов.

Уровень безработицы в Евросоюзе — 6,8 процента, в августе прошлого года он составлял 7,5 процента.

По состоянию на август этого года самая низкая безработица в Чехии — 2,5 процента, а также в Германии и Польше (по 3,4 процента). Самый высокий уровень безработицы в этом месяце был зафиксирован в Греции (19, 1 процента) и в Испании (15,2 процента).

Среди молодежи, по данным Евростата, безработными в Евросоюзе считались 3,315 млн человек, из них в еврозоне — 2,367 млн. Здесь Евростат учитывал людей младше 25 лет.

По сравнению с августом прошлого года число безработных молодых людей в ЕС снизилось на 431 тысячу, в еврозоне — на 275 тысяч человек.

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