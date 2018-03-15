Безопасны ли покупаемые вами товары? "Пробейте" по базе данных!

Потребители могут узнать о несоответствующих требованиям или опасных товарах в базах данных, которыми управляет Европейская комиссия.

Как сообщила компания PZU Kindlustus, в этих базах данных содержатся сведения о продуктах питания, игрушках, технике и других товарах.

”Потребители, несомненно, обращали внимание на сообщения в СМИ о том, что производители или импортеры при необходимости отзывают из торговых сетей несоответствующие требованиям или дефектные товары. Впрочем, в результате интенсивного развития онлайн-торговли товары часто заказывают из-за границы, и в таком случае потребитель может быть не в курсе проблем с тем или иным продуктом. Может даже случиться, что товар официально изъят из продажи, но его пытаются сбыть на каком-либо интернет-портале”, — сказал менеджер по продуктам страхования ответственности PZU Kindlustus Арго Аргел.

Поэтому всегда стоит узнавать, соответствует ли конкретный товар требованиям. В этом помогут две международные базы данных. Содержащая сведения о продуктах питания и связанных с ними материалах база данных RASFF расположена по адресу https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal. Система предупреждения об опасных товарах RAPEX находится по адресу: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm. В перечень входят электронные товары, строительные материалы, игрушки, детские автомобильные кресла и прочие продукты.

В 2016 году в системе RAPEX появилось 2044 уведомления, причем больше всего (31%) — в категории ”Прочие товары”, куда включены, например, косметика, ювелирные изделия, осветительные приборы и т.д. Далее следовали игрушки (26%) и автомобили (18%). Наиболее распространенным риском оказался риск получения травм (25%).

”Страховые компании в Эстонии также сталкивались со случаями, когда аккумулятор дрона или гироскутера загорался в процессе зарядки, что причиняло значительный ущерб, хотя таких происшествий у нас пока и немного. Большую опасность представляют скрытые недостатки, ущерб от которых может проявиться не сразу. Например, использованная при изготовлении игрушки краска может содержать ядовитые соединения. Если об этом не станет известно, может серьезно пострадать большое число детей. Поэтому — особенно, заказывая в Интернете и из-за границы — следует на всякий случай проверять, нет ли в базах данных информации о производителе или о конкретном товаре”, — отметил Аргел.