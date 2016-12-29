На данный момент в латвийском Государственном агентстве занятости (NVA) официально зарегистрированы 33 беженца и лиц с альтернативным статусом. Всего трем беженцам удалось устроиться в Латвии на работу, но двое уже уволились, сообщает передача LNT Ziņas в эфире латвийского ТВ.

В частности, в одно кафе в центре Риги помощником повара был взят на работу Тарик из Ирака. По словам владельца заведения, зарплату в 410 евро беженец посчитал слишком маленькой. "Он пробыл полчаса и потом надумал, что хочет зарплату повыше, которую, конечно, мы не могли ему платить. Тогда он оделся и ушел", — рассказал хозяин кафе Ивар Упениекс.

Владелец кафе добавил, что предложил работу Тарику из жалости, прочитав в интернете, что беженец не может выжить на ежемесячное пособие в 139 евро, а Германия ему отказала в рабочей визе.

Упениекс считает поведение иракца проявлением неуважения. "Конечно, есть разочарование, так как у нас была договоренность. Он обещал, что стопроцентно это сделает", — сказал хозяин кафе, добавив, что теперь никому из беженцев не будет больше предлагать работу.

Разочарованным остался и владелец салона оптики Мартыньш Коссовичс, принявший на работу Филмона — просителя убежища из Эритреи. Филмон проработал два месяца, а в декабре уволился.

"Он сообщил, что решил уехать из Латвии. За несколько дней уладили трудовые отношения. Филман отправился в Германию, по его словам, он намерен попасть во Францию", — рассказал Коссовичс.

Владелец салона отметил, что у Филмона не имелось весомых причин жаловаться на зарплату, поскольку тот выполнял офисную работу. "Признаю, в него мы вложили гораздо больше (средств), чем в среднем вкладываем в наших работников, начиная от разрешения и обучения. Поэтому после его ухода было огорчение, на пару дней даже опустились руки", — сказал Коссовичс.

Предприниматель, по своей инициативе принявший на работу беженца, не понимает, почему ни NVA, ни социальные службы не поинтересовались у беженцев причинами прекращения работы.

Руководитель Госслужбы занятости (NVA) Эвия Симсоне рассказала, что беженцы работу в Латвии находят очень редко. "Приложив особые усилия, нашли работу в универмаге, где человек работал подсобником. Еще одну персону устроили в швейный цех. К сожалению, узнав свои рабочие обязанности и обстоятельства, та поняла, что такая работа ей не по силам", — сказала Симсоне.

Как выясняется, женщинам трудно привыкнуть к восьмичасовому режиму работы: в странах, откуда они приехали, они не работали вообще. В свою очередь, просители убежища с высшим образованием отказываются работать в Латвии на низкоквалифицированной работе, а работать по специальности им нельзя по причине незнания латышского языка.

"Мы все же пробуем их убедить сначала поработать на самой простой работе, чтобы они могли обеспечить себя здесь и сейчас, а в будущем планировать карьерный рост. Конечно, они заявляют, что хотят работать по профессии. К сожалению, такое невозможно сразу по приезду в Латвию", — отметила проектный руководитель NVA Антра Янсоне.