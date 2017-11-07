Без паники! Стало известно, как Novatours попала в черный список департамента

Вчера Delfi Kasulik писал, что Департамент защиты прав потребителей внес турфирму Novatours в черный список из-за не предоставленного в срок отчета. Novatours сегодня утром сообщила, что к настоящему моменту удалена из черного списка.

Департамент внес Novatours в черный список турфирм, которые к сроку не предоставили отчеты по общему объему продаж пакетных туров за третий квартал.

По объяснению эксперта по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда, турфирмы должны были предоставить отчеты до 20 октября. Не уложившиеся в срок фирмы департамент не внес в черный список сразу, а дал отсрочку для предоставления.

"Обычно мы даем фирмам еще отсрочку, но сейчас со срока прошло уже больше двух недель", — пояснила Калда.

Сегодня утром руководитель по маркетингу и пиару Novatours Олев Рийсберг сообщил, что турфирма выполнила свои оставшиеся невыполненными обязанности и удалена из черного списка.

Рийсберг пояснил, что предоставление отчета по общему объему продаж пакетных туров за третий квартал запоздало из-за человеческой ошибки.

"К сегодняшнему дню Департамент защиты прав потребителей удалил Novatours из черного списка. Приносим извинения всем, кого потревожило случившееся. Сделаем все от себя зависящее, чтобы все необходимые отчеты поступали в департамент вовремя", — пояснил Рийсберг.